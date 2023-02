Léopold Senghor et les arts Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Réinventer l’universel Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 PARIS Paris 7e Arrondissement Paris 75007 Paris Île-de-France Cette exposition retrace le parcours de Senghor, l’évolution de sa pensée, ses interrogations du concept d’universalité occidentale et ses réalisations majeures dans le domaine des arts. L’exposition vous invite à une véritable redécouverte de Senghor par une sélection d’œuvres, photographies, archives et films. Exposition du 07/02 au 12/11/2023.

