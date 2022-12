Kimono Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite libre gratuite sur réservation. réservation par téléphone au 01 56 61 71 72 (du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h)

une exposition retraçant l’histoire du kimono Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 PARIS Paris 7e Arrondissement Paris 75007 Paris Île-de-France Vêtement emblématique et caractéristique de l’identité du Japon, le kimono est aujourd’hui une pièce incontournable de la mode. Des écoles de samouraïs aux podiums, des acteurs de kabuki aux stars de la pop internationale, pleins phares sur une tenue qui transcende les catégories et les frontières. Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose aux enseignants du 2nd une visite guidée gratuite le 18/01/2023 de cette exposition (durée : 1h). Exposition du 22/11/2022 au 28/05//2023.

