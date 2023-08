Journées Européennes du Patrimoine – Musée du président Jacques Chirac Musée du président Jacques Chirac Sarran, 16 septembre 2023, Sarran.

Sarran,Corrèze

10h-18h : visite libre de la collection et des expositions saisonnières.

14h-18h : escape game proposé par les élèves du lycée forestier de Meymac.

Renseignements : 05 55 21 77 77..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Musée du président Jacques Chirac Route du Musee

Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



10am-6pm: free admission to the collection and seasonal exhibitions.

2pm-6pm: escape game proposed by students from the Lycée forestier de Meymac.

Information: 05 55 21 77 77.

de 10.00 a 18.00 h: entrada gratuita a la colección y a las exposiciones de temporada.

de 14:00 a 18:00: juego de escape organizado por los estudiantes de la escuela forestal de Meymac.

Información: 05 55 21 77 77.

10h-18h: Freie Besichtigung der Sammlung und der saisonalen Ausstellungen.

14h-18h: Escape Game, angeboten von den Schülern des Forstgymnasiums von Meymac.

Informationen: 05 55 21 77 77.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières