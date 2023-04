Visite libre et gratuite du musée du président Jacques Chirac Musée du Président Jacques Chirac Sarran Catégories d’Évènement: Corrèze

Sarran

Visite libre et gratuite du musée du président Jacques Chirac Musée du Président Jacques Chirac, 13 mai 2023, Sarran. Visite libre et gratuite du musée du président Jacques Chirac Samedi 13 mai, 10h00, 13h30 Musée du Président Jacques Chirac Entrée libre et gratuite A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée du président Jacques Chirac à Sarran est accessible gratuitement. Vous pourrez découvrir les nouveautés de la saison 2023 dont la reconstitution du bureau des Présidents de la République, parcourir deux expositions temporaires consacrées à l’entreprise Opinel et aux portraits officiels des Présidents ou encore explorer la réserve visitable où est présentée la collection de cadeaux offerts au président Jacques Chirac entre 1995 et 2007. Musée du Président Jacques Chirac Musée du Président Jacques Chirac, Sarran Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 21 77 77 http://www.museepresidentjchirac.fr Le musée du Président Jacques Chirac se fonde sur la collection de cadeaux que le chef de l’État a reçus dans l’exercice de ses fonctions. Une donation initiale, le 20 septembre 2000, de Jacques Chirac au Conseil Général de Corrèze est à l’origine de la collection du musée. Aujourd’hui elle est constituée de 5018 objets. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:30:00+02:00

2023-05-13T13:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00 ©CD19

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Sarran Autres Lieu Musée du Président Jacques Chirac Adresse Musée du Président Jacques Chirac, Sarran Ville Sarran Departement Corrèze Lieu Ville Musée du Président Jacques Chirac Sarran

Musée du Président Jacques Chirac Sarran Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarran/

Visite libre et gratuite du musée du président Jacques Chirac Musée du Président Jacques Chirac 2023-05-13 was last modified: by Visite libre et gratuite du musée du président Jacques Chirac Musée du Président Jacques Chirac Musée du Président Jacques Chirac 13 mai 2023 Musée du Président Jacques Chirac Sarran Sarran

Sarran Corrèze