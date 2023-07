Découverte du Sentier Huguenot /semi-nocturne Musée du Poitou Protestant Beaussais-Vitré, 21 juillet 2023, Beaussais-Vitré.

Beaussais-Vitré,Deux-Sèvres

Vendredi 21 juillet. Découverte du Sentier Huguenot /semi-nocturne .

À 20h départ du Musée à Beaussais – sur inscription : 7€ – 8-14ans : 3€.

Tarif à confirmer.

Tel : 05 49 32 83 16..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Musée du Poitou Protestant Route de Saint-Maixent

Beaussais-Vitré 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Friday, July 21st. Discover the Huguenot Trail /semi-nocturne .

At 8pm, departure from the Museum in Beaussais – registration required: 7? – 8-14 yrs: 3?

Price to be confirmed.

Tel: 05 49 32 83 16.

Viernes 21 de julio. Descubra la Ruta de los Hugonotes / media noche .

20:00 h, salida del Museo de Beaussais – inscripción obligatoria: 7? – 8-14 años: 3?

Precio por confirmar.

Tel.: 05 49 32 83 16.

Freitag, den 21. Juli . Entdeckung des Hugenottenpfads / Halbnacht .

Um 20 Uhr Abfahrt vom Museum in Beaussais – mit Anmeldung: 7? – 8-14 Jahre: 3?

Der Preis wird noch bestätigt.

Tel: 05 49 32 83 16.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Pays Mellois