Balade historique sur le sentier huguenot Musée du Poitou Protestant Beaussais Catégories d’Évènement: Beaussais

Deux-Sèvres Balade historique sur le sentier huguenot Musée du Poitou Protestant, 17 septembre 2023, Beaussais. Balade historique sur le sentier huguenot Dimanche 17 septembre, 15h00 Musée du Poitou Protestant 5€. Entrée libre. 6km. Durée : 2h30. Bonne condition physique. Bonnes chaussures. Empruntez le sentier huguenot, avec un guide, pour une immersion historique dans le paysage des assemblées secrètes le long de la vallée du Lambon. Cette balade commentée dans les chemins creux s’adresse aussi bien aux amoureux de la nature qu’aux amoureux du patrimoine. Le sentier huguenot est un bon moyen de découvrir l’histoire protestante. Il s’agit d’un sentier de 6km qui relie la commune de Beaussais à celle de La Couarde. Votre guide vous commentera le paysage bocager qui a facilité la résistance des protestants clandestins du XVIIe et XVIIIe siècle, cette période du « Désert » où les protestants se réunissaient en assemblées secrètes. Ces huguenots ont bénéficié de ce paysage accueillant, mais ils y ont également laissé des traces : pin parasol ou encore cimetières familiaux !

Ce sera aussi l’occasion d’apprécier la fraîcheur de la vallée du Lambon que les promeneurs pourront traverser grâce à un pont muletier datant du XIIe siècle. Musée du Poitou Protestant Place de la Mairie, 79370 Beaussais-Vitré Beaussais 79370 Beaussais Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 32 83 16 http://www.museepoitouprotestant.com Le musée du Poitou Protestant est installé dans l’ancienne église romane de Beaussais, devenue temple avec le Concordat. Il abrite une scénographie dédiée à l’histoire des protestants du Poitou, de la venue de Calvin en 1534 à la construction de la République. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©MPP Détails Catégories d’Évènement: Beaussais, Deux-Sèvres Autres Lieu Musée du Poitou Protestant Adresse Place de la Mairie, 79370 Beaussais-Vitré Ville Beaussais Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Musée du Poitou Protestant Beaussais

Musée du Poitou Protestant Beaussais Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaussais/

Balade historique sur le sentier huguenot Musée du Poitou Protestant 2023-09-17 was last modified: by Balade historique sur le sentier huguenot Musée du Poitou Protestant Musée du Poitou Protestant 17 septembre 2023 Beaussais Musée du Poitou Protestant Beaussais

Beaussais Deux-Sèvres