À la découverte du Poitou protestant Musée du Poitou Protestant, 16 septembre 2023, Beaussais.

À la découverte du Poitou protestant 16 et 17 septembre Musée du Poitou Protestant 2€. Visite guidée uniquement du musée.

Accompagné de 4 vidéos, vous suivrez les récits de l’instituteur Jean Migault, un exilé né à Thorigné au XVIIe siècle. Son journal permet de mieux comprendre l’histoire des protestants du Poitou.

L’église romane de Beaussais, devenue temple, abrite une scénographie dédiée à l’histoire des protestants du Poitou, de la venue de Calvin (1534) à la construction de la République. À proximité vous pourrez découvrir le sentier huguenot, en accès libre.

https://www.youtube.com/watch?v=1VqCP7wO0Gg&feature=emb_logo

Musée du Poitou Protestant Place de la Mairie, 79370 Beaussais-Vitré Beaussais 79370 Beaussais Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 32 83 16 http://www.museepoitouprotestant.com

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=1VqCP7wO0Gg&feature=emb%5C_logo »}] Le musée du Poitou Protestant est installé dans l’ancienne église romane de Beaussais, devenue temple avec le Concordat. Il abrite une scénographie dédiée à l’histoire des protestants du Poitou, de la venue de Calvin en 1534 à la construction de la République.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:45:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-17T16:45:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

©Maison du Protestantisme Poitevin