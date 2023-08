Balade numérique Musée du Poiré Barenton, 19 septembre 2023, Barenton.

Balade numérique Mardi 19 septembre, 10h30 Musée du Poiré GRATUIT – INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Le service autonomie, le service Aidant Bus du CLIC du Sud Manche et l’EPN LAB de Barenton – Le Teilleul proposent une balade numérique à tous les aidants quel que soit leur âge et aux personnes de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap.

Rendez-vous dans le cadre paisible et verdoyant du musée du Poiré pour profiter d’une balade au sein de son verger conservatoire – riche d’une centaine de variétés de poires et de pommes.

Au gré du parcours ludique, si vous le souhaitez, vous pourrez vous initier à la photographie numérique en matinée ainsi qu’à l’atelier montage photo qui se déroulera en après-midi.

Vous n’avez pas besoin de matériel spécifique pour participer !

Cette journée sera animée par Arnaud GEFFROY, médiateur numérique à l’EPN LAB de Barenton – Le Teilleul.

Si vous souhaitez déjeuner sur place prévoir un pique-nique.

JOURNÉE UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION (Places limitées)

