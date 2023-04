Nuit des Musées Musée du Point de Beauvais, 13 mai 2023, Bourg-le-Roi.

Musée du Point de Beauvais à Bourg-le-Roi (Nord-Sarthe)

Au coeur de la cité historique de Bourg-le-Roi, l’association Tourisme et Culture présente le Musée du Point de Beauvais, lieu vivant et entièrement dédié à l’art du Point de Beauvais.

L’association Tourisme et Culture vous accueillera pour une soirée conviviale lors de cette Nuit des Musées qui marquera le lancement de la saison 2023 du Musée. Une nouvelle exposition sera proposée au public. Des broderies au Point de Beauvais uniques du 18 ème siècle à nos jours. Ces oeuvres ont été en grande partie réalisées à Bourg-le-Roi dans les ateliers Boulard (entre 1843 et 1968)

Musée du Point de Beauvais 76 rue du Point de Beauvais 72610 Bourg le Roi Bourg-le-Roi 72610 Sarthe Pays de la Loire 06 13 41 12 78 https://musee-du-point-de-beauvais.fr Le Musée du Point de Beauvais (Bourg-le-Roi) Partie intégrante du patrimoine de la commune, le Musée du Point de Beauvais se veut un lieu de mémoire, mais aussi de découverte et de pérennisation de la célèbre technique de broderie au Point de Beauvais. Vous pourrez y découvrir des oeuvres brodées remarquables par leur finesse et leurs couleurs : tableaux, vêtements et linge, ou encore pièces de mobilier. En particulier, vous pourrez y admirer une magnifique fresque de 12 mètres de long, entièrement brodée, et retraçant la riche histoire de la commune de Bourg-le-Roi. Consultez les horaires et tarifs du Musée de Point de Beauvais. Si cela vous intéresse, l’association organise également des stages tous les ans. A découvrir. Rencontres de la Broderie Chaque année, au mois de mai, se tiennent les Rencontres de la Broderie, organisées également par l’Association Tourisme et Culture de Bourg-le-Roi. Ces rendez-vous ont acquis une belle renommée et permettent à tous de découvrir des expositions et animations riches en couleurs, mais elles sont aussi l’occasion de rencontres merveilleuses avec des passionnés de la broderie, venus parler de leur art. A ne pas rater ! parking – accès handicapés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Jocelyne Richard