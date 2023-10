La seconde vie des objets Musée du peigne et de la plasturgie Oyonnax, 13 mai 2023, Oyonnax.

La seconde vie des objets Samedi 13 mai, 19h00 Musée du peigne et de la plasturgie

Chez soi, les objets trainent et prennent de la place. Il est possible de les donner au musée ou de leurs donner une seconde vie ! Nous allons nous y atteler en famille avec la médiatrice lors d’un atelier manuel !

Musée du peigne et de la plasturgie 88 cours de Verdun, 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 La Forge Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cc-oyonnax.fr/musee-du-peigne-et-de-la-plasturgie/ Créé au cœur de la Plastics Vallée, à Oyonnax, dans l’Ain, berceau d’une industrie innovante, le Musée du Peigne et de la Plasturgie vous invite à un voyage à travers le temps et le monde autour de l’univers des ornements de coiffure. Des matériaux plastiques naturels aux synthétiques, le musée s’ouvre aussi à la diversité des objets issus de l’industrie de la plasturgie. Un musée porteur de la mémoire des acteurs de cette longue histoire artisanale et industrielle, source d’inspiration, de création et de légitimité des professionnels d’aujourd’hui.

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

