Concert à l’église de Toujouse Samedi 24 juin, 20h30 Musée du Paysan Gascon, Toujouse (32) 9€ adulte – 5€ enfant 6 à 17 ans

Le samedi 24 juin, pour faire suite à la Fête de la Musique 2023, le Musée du Paysan Gascon organise un concert à l’église de Toujouse.

À 20h30, rendez-vous dans l’église de Toujouse exceptionnellement ouverte pour l’occasion !

Le groupe Daunas de còr vous fera (re)découvrir la polyphonie pyrénéenne.

» Quatre voix féminines qui se mêlent, se démêlent, s’entremêlent toujours dans la recherche d’un univers sonore au travers d’un répertoire de chants profanes, sacrés ou de créations récentes.Une belle histoire humaine et vocale qui ne demande qu’à grandir, s’enrichir et aller toujours plus loin, dans le partage et la transmission. «

Tarifs : 9€ adulte, 5€ enfant de 6 à 17 ans, et gratuit pour les moins de 6 ans.

Musée du Paysan Gascon, Toujouse (32) 832-1 route du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:30:00+02:00 – 2023-06-24T22:30:00+02:00

