À 17h, l’équipe du Musée du Paysan Gascon vous invite à l’inauguration de l’exposition temporaire :L’histoire du machinisme agricole (1890-1970) à travers les maquettes au 1/16e du Fonds Jean-Honoré Vercauteren, en présence du collectionneur / maquettiste.L’inauguration sera suivie d’un pot de l’amitié ! À 20h, la soirée continue avec la Nuit des Musées !Débutez la soirée par une dégustation de croustades aux pommes et à l’armagnac de Christine Saint Martin, accompagnée de floc de Gascogne du Domaine de Jean- Bon de Toujouse.Puis laissez-vous guider par Marc Castanet et ses contes de Gasconha ! Des contes « classiques » aux contes plus récents, en gascon et en français, le tout accompagné d’instruments traditionnels. TARIFS : Adulte 7€, Enfant de 6 à 17 ans 4€, Enfant de moins de 6 ans GratuitRéservation conseillée pour la dégustation

