Toujouse Récoltez du miel dans un musée en plein cœur du Gers ! Musée du paysan Gascon Toujouse, 17 septembre 2023, Toujouse. Récoltez du miel dans un musée en plein cœur du Gers ! Dimanche 17 septembre, 15h30 Musée du paysan Gascon 1 € enfants moins de 18 ans. 3 € adultes. Entrée libre. Découvrez les gestes de l’apiculteur pour la récolte et l’extraction du miel des ruchers du musée du paysan Gascon ! Musée du paysan Gascon 832-1 Route du musée, 32240 Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 05 62 09 18 11 https://www.museepaysangascon.fr/ Embarquez pour un voyage à la découverte de la vie d’autrefois à travers des maisons et leurs parcs, des ateliers d’artisans, et des espaces agricoles… Implanté au cœur du Bas Armagnac à Toujouse, le musée du paysan Gascon rassemble des passionnés souhaitant partager la vie quotidienne des travailleurs de la terre de la première moitié du XXe siècle avec les visiteurs. Près de 5000 objets, glanés au fil des années grâce à la générosité des donateurs, plongent les visiteurs dans la vie d’antan. Des outils rustiques aux plus raffinés, des travaux des champs à la vie domestique, le musée présente également quelques curiosités et objets insolites. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Gers, Toujouse

