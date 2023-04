Visite découverte du jardin du Musée du Paysan Gascon Musée du Paysan Gascon, 3 juin 2023, Toujouse.

Visite découverte du jardin du Musée du Paysan Gascon 3 et 4 juin Musée du Paysan Gascon Entrée au Musée adultes 6€ / réduit 3€50 / moins de 6 ans gratuit – Atelier musique verte adultes 7€ / enfants à partir de 4 ans 5 euros

Venez découvrir les parcs du Musée du Paysan Gascon à Toujouse lors d’une visite libre ou en participant à l’un des deux ateliers proposés.

Samedi 3 juin de 10 h à 12h30, Atelier « Musique verte » animé par le CPIE32

Apprendre à créer soi-même des instruments de musique avec des éléments naturels , en jouer et repartir avec !

Dimanche 4 juin de 15h à 18h, 3 balades d’une heure dans les parcs du musée, animées par Jean-Jacques Bazile, bénévole de l’Association Plantarium® de Gaujacq

Grâce à un boitier capteur développé lors des recherches en phyto-neurologie et musicothérapie botanique de Jean Thoby, les participants pourront découvrir la musique des plantes, et sonoriser des plantes choisies sur le parcours. Ainsi il sera possible d’écouter la manière dont les plantes réagissent à leur environnement et aux stimulations extérieures.

Musée du Paysan Gascon 832-1 route du musée Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 0562091811 https://www.museepaysangascon.fr/ Embarquez pour un voyage à la découverte de la vie d’autrefois ! Déambulez dans la maison bourgeoise, la maison modeste en torchis, les espaces dédiés aux métiers artisanaux et agricoles… Unique en Armagnac, le musée propose : – Des démonstrations d’artisanat avec la participation d’un tourneur sur bois, d’une potière, d’un maréchal ferrant / forgeron, d’une vannière, d’une dentelière, de tisserands… – De nombreux événements tout au long de l’année, – Une visite adaptée à tous les publics, individuels, groupes, familles, sur un parcours abrité et accessible aux PMR, – Une exposition temporaire « Au rucher du Musée » dédiée à l’apiculture. Accessibilité PMR. Aire de pique-nique ombragée. Parkings bus et voitures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Musée du Paysan Gascon