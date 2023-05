Atelier créatif musique verte Musée du Paysan Gascon, 3 juin 2023, Toujouse.

Atelier créatif musique verte Samedi 3 juin, 10h00 Musée du Paysan Gascon Tarif adulte 7€ – Tarif enfant 4 à 17 ans 5€

Atelier créatif musique verte, en continu

animé par le CPIE 32

Venez découvrir la musique verte !

Créez des instruments de musique avec des éléments naturels, jouez-en et repartez avec !

Musée du Paysan Gascon 832-1 route du musée Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 0562091811 https://www.museepaysangascon.fr/ Embarquez pour un voyage à la découverte de la vie d’autrefois !

Déambulez dans la maison bourgeoise, la maison modeste en torchis, les espaces dédiés aux métiers artisanaux et agricoles…

Unique en Armagnac, le musée propose :

– Des démonstrations d’artisanat avec la participation d’un tourneur sur bois, d’une potière, d’un maréchal ferrant / forgeron, d’une vannière, d’une dentelière, de tisserands…

– De nombreux événements tout au long de l’année,

– Une visite adaptée à tous les publics, individuels, groupes, familles, sur un parcours abrité et accessible aux PMR,

– Une exposition temporaire « Au rucher du Musée » dédiée à l’apiculture. Accessibilité PMR. Aire de pique-nique ombragée. Parkings bus et voitures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

©