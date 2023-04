Contes de Gasconha Musée du Paysan Gascon, 13 mai 2023, Toujouse.

Contes de Gasconha Samedi 13 mai, 20h00 Musée du Paysan Gascon Réservation conseillée pour les dégustations, tarif adulte 7€, tarif moins de 18 ans 4€, gratuit pour les moins de 6 ans

Débutez la soirée avec une dégustation de croustades aux pommes et à l’armagnac de Christine Saint Martin, et de floc du Domaine de Jean-Bon.

Puis laissez-vous guider par Marc Castanet !

Au programme de cette visite spéciale : des contes « traditionnels » ou des contes plus récents, inventés, accompagnés en musique par des instruments traditionnels comme l’accordéon diatonique, la boha (la cornemuse des Landes de Gascogne), la flûte à trois trous, le tambourin à cordes, des percussions…

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée 32240 Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 05 62 09 18 11 http://museepaysangascon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 09 18 11 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museepaysangascon.fr »}] Embarquez pour un voyage à la découverte de la vie d’autrefois au travers de maisons et leurs parcs, d’ateliers d’artisans, d’espaces agricoles… Unique en Armagnac, le musée propose : une visite adaptée à tous les publics, individuels, en groupe, en famille, entre amis ; une immersion dans la vie gasconne d’antan ; des espaces de plein air équipés au sein d’un parc arboré. Bien plus qu’un lieu de souvenir et de visite, le musée organise des animations qui font revivre les traditions gasconnes, pour votre plus grand plaisir (programme détaillé sur le site internet). Le site est entièrement accessible au PMR. parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Musée du Paysan Gascon