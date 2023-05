Inauguration de l’exposition « L’histoire du machinisme agricole (1890-1970) Musée du Paysan Gascon, 13 mai 2023, Toujouse.

Inauguration de l’exposition « L’histoire du machinisme agricole (1890-1970) Samedi 13 mai, 17h00 Musée du Paysan Gascon

L’équipe du Musée du Paysan Gascon vous invite à l’inauguration de l’exposition temporaire :

L’histoire du machinisme agricole (1890-1970)

à travers les maquettes au 1/16e

du Fonds Jean-Honoré Vercauteren,

en présence du collectionneur / maquettiste.

L’inauguration sera suivie d’un pot de l’amitié !

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée 32240 Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 05 62 09 18 11 http://museepaysangascon.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

©Musée du Paysan Gascon