Visite contée Musée du Pays rabastinois Rabastens, 13 mai 2023, Rabastens.

Visite contée Samedi 13 mai, 20h30 Musée du Pays rabastinois Gratuit, sur inscription

« Le musée de Rabastens nous cache bien des secrets et la nuit les tableaux sont bavards. De pièce en pièce le merveilleux s’invite entre les œuvres, avec des contes pour toutes les oreilles. » par la conteuse Michela Orio

Musée du Pays rabastinois 2 rue Amédée Clausade, 81800, Rabastens, Tarn, Occitanie, France Rabastens 81800 Tarn Occitanie 05 63 40 65 65 http://www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-du-pays-rabastinois/ [{« type »: « phone », « value »: « 0563406565 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.mairie@rabastens.fr »}] Musée d’Art et d’Histoire de Rabastens et de sa région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©mairie de Rabastens