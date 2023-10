Cet évènement est passé Intermèdes musicaux Musée du Pays rabastinois Rabastens Catégories d’Évènement: Rabastens

Tarn Intermèdes musicaux Musée du Pays rabastinois Rabastens, 13 mai 2023, Rabastens. Intermèdes musicaux Samedi 13 mai, 18h00 Musée du Pays rabastinois Entrée libre Intermèdes musicuax par les élèves de l’école de musique municipale de Rabastens. Au programme : jazz, classique …. Musée du Pays rabastinois 2 rue Amédée Clausade, 81800, Rabastens, Tarn, Occitanie, France Rabastens 81800 Tarn Occitanie 05 63 40 65 65 http://www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-du-pays-rabastinois/ Musée d’Art et d’Histoire de Rabastens et de sa région. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 ©mairie de Rabastens Détails Catégories d’Évènement: Rabastens, Tarn Autres Lieu Musée du Pays rabastinois Adresse 2 rue Amédée Clausade, 81800, Rabastens, Tarn, Occitanie, France Ville Rabastens Departement Tarn Lieu Ville Musée du Pays rabastinois Rabastens latitude longitude 43.820437;1.724823

Musée du Pays rabastinois Rabastens Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rabastens/