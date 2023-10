restitution « La classe l’œuvre » Musée du Pays d’Ussel Ussel, 13 mai 2023, Ussel.

restitution « La classe l’œuvre » Samedi 13 mai, 17h00 Musée du Pays d’Ussel Entrée libre

Dans le cadre de la Classe l’oeuvre, les élèves de l’école Jean Jaurès d’Ussel restituent leur travail sur l’oeuvre d’Antal aux côtés de l’exposition qui lui est consacrée dans le musée.

Musée du Pays d’Ussel 12, Rue Michelet, 19200 USSEL Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 72 54 69 http://www.ussel19.fr/sortir-a-ussel/lieux-culturels/musee-du-pays-d-ussel.html Ouvert en 1976, le musée, consacré à l’histoire et aux arts et traditions populaires du Pays d’Ussel se déploie sur 4 sites au sein du vieil Ussel :

L’hôtel Bonnot de Bay, XVIIIe., 12 rue Michelet, abrite une collection d’objets artisanaux témoins des métiers traditionnels du pays d’Ussel. Des ateliers complets sont présentés afin de permettre une découverte approfondie des métiers et du cadre de vie des artisans. Les pièces sont garnies de mobilier traditionnel et les murs habillés de tapisseries marchoises anciennes et contemporaines.

La maison Moncourier Beauregard, tout près, témoigne des modestes maisons usselloises sous l‘ancien régime : le puits intérieur, le cantou, les objets du quotidien : mobilier, vaisselle, évoquent la vie domestique du pays jusqu’au début du XXe s.

L‘imprimerie et la galerie d’exposition se situent dans une maison à tourelle du XVIIe s. au 18 rue Michelet. On y trouve les presses lithographiques, la presse en taille douce, la presse Elliott pour la typographie et une remarquable collection de polices en bois et en plomb. La galerie présente régulièrement des expositions temporaires d’estampes.

La chapelle des Pénitents, XVe s. possède un remarquable retable baroque. Elle abrite les collections d’art religieux : objets cultuels, dévotions populaires, statuaire régionale. Au fil des vitrines, on retrouve les fêtes et pratiques religieuses qui rythmaient la vie traditionnelle du berceau à la tombe.

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

