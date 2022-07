Visite libre de l’Hôtel Bonnot de Bay et initiation à la typographie Musée du Pays d’Ussel Ussel Catégories d’évènement: Corrèze

Visite libre de l'Hôtel Bonnot de Bay et initiation à la typographie Dimanche 18 septembre, 10h00, 14h00 Musée du Pays d'Ussel

Musée du Pays d'Ussel 12 rue Michelet, 19200 Ussel

05 55 72 54 69 http://www.ussel19.fr Ouvert en 1976, ce musée propose dans quatre bâtiments typiques des faubourgs de la vieille ville, un ensemble de collections d’art et traditions populaires, de tapisseries de la Marche, de matériel d’imprimerie et d’art religieux : – l’Hôtel Bonnot de Bay, hôtel particulier du XVIIIe siècle situé dans l’ancien faubourg Duché, – la Maison Moncourier-Beauregard, une modeste maison usselloise du XVIIIe siècle avec son puits intérieur, son dallage en galets et son profond « cantou », – l’imprimerie dans une maison à tourelles du XVIIe siècle (machines pour imprimerie et lithographie, collection de polices en bois et en plomb, presse en taille-douce…), – la chapelle des Pénitents.

