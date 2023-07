EXPOSITION YVETTE CAUQUIL-PRINCE, MARC CHAGALL EN COMPLICITÉ Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg, 29 juin 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Yvette Cauquil-Prince (1928-2005), peintre et maître d’oeuvre en tapisserie a eu un parcours riche de nombreuses rencontres. Parmi ses plus belles collaborations, la plus remarque est sans doute celle avec Marc Chagall. C’est la richesse de leurs échanges qui sont à découvrir au Musée du Pays de Sarrebourg, ainsi que les différentes facettes de travail d’Yvette Cauquil-Prince.. Tout public

Dimanche 2023-06-29 14:00:00 fin : 2023-07-13 18:00:00. 6 EUR.

Musée du Pays de Sarrebourg rue de la Paix

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Yvette Cauquil-Prince (1928-2005), painter and master of tapestry, had a career rich in numerous encounters. Among her most beautiful collaborations, the one with Marc Chagall is undoubtedly the most remarkable. It is the richness of their exchanges which are to be discovered in the Museum of the Country of Sarrebourg, as well as the various facets of work of Yvette Cauquil-Prince.

Yvette Cauquil-Prince (1928-2005), pintora y maestra tapicera, tuvo una carrera rica en encuentros. Entre sus colaboraciones más hermosas, la de Marc Chagall es sin duda la más notable. Es la riqueza de sus intercambios lo que se puede descubrir en el Museo del País de Sarrebourg, así como las diferentes facetas de la obra de Yvette Cauquil-Prince.

Yvette Cauquil-Prince (1928-2005), Malerin und Gobelinmeisterin, hatte einen Werdegang, der reich an zahlreichen Begegnungen war. Unter ihren schönsten Kollaborationen ist die mit Marc Chagall zweifellos die bemerkenswerteste. Der Reichtum ihres Austauschs ist im Musée du Pays de Sarrebourg zu entdecken, ebenso wie die verschiedenen Facetten der Arbeit von Yvette Cauquil-Prince.

Mise à jour le 2023-06-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG