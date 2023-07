Participez à des visites flash d’une exposition sur les biscuits lorrains du XVIIIe siècle Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg, 16 septembre 2023, Sarrebourg.

Participez à des visites flash d’une exposition sur les biscuits lorrains du XVIIIe siècle Samedi 16 septembre, 14h00 Musée du Pays de Sarrebourg

Découvrez l’exposition temporaire à travers des visites flash. Un sujet différent sera abordé toutes les 15 minutes :

– 14h et 16h = visite flash « Biscuit, vous avez dit biscuit ? » ;

– 14h15 et 16h15 = visite flash « Cris de Paris et petits métiers » ;

– 14h30 et 16h30 = visite flash « Littérature et sculpture » ;

– 14h45 et 16h45 = visite flash « L’art d’aimer » ;

– 15h et 17h = visite flash « Souverains et artistes » ;

– 15h15 et 17h15 = visite flash « La vie champêtre »

Musée du Pays de Sarrebourg Rue de la Paix, 57400 Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est 03 87 08 08 68 http://www.ville-sarrebourg.fr/Musee Le musée du pays de Sarrebourg a été créé en 1905 à Sarrebourg. Sa vocation était essentiellement archéologique. Il est aujourd’hui complété par un espace consacré à Marc Chagall et une exposition de faïences et de porcelaines des années 1750 au XIXe siècle en provenance de la prestigieuse manufacture de Niderviller. Le bâtiment contemporain est de Bernard Desmoulin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Musée du Pays de Sarrebourg