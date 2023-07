Découvrez librement des œuvres archéologiques et de l’artiste Chagall Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg Découvrez librement des œuvres archéologiques et de l’artiste Chagall Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg, 16 septembre 2023, Sarrebourg. Découvrez librement des œuvres archéologiques et de l’artiste Chagall 16 et 17 septembre Musée du Pays de Sarrebourg Le Parcours Chagall – Musée du Pays de Sarrebourg et la Chapelle des Cordeliers ouvrent leurs portes gratuitement.

Les amateurs d’archéologie et de Chagall pourront découvrir librement les collections du musée et faire appel à nos guides postés dans les différentes salles. Musée du Pays de Sarrebourg Rue de la Paix, 57400 Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est 03 87 08 08 68 http://www.ville-sarrebourg.fr/Musee Le musée du pays de Sarrebourg a été créé en 1905 à Sarrebourg. Sa vocation était essentiellement archéologique. Il est aujourd’hui complété par un espace consacré à Marc Chagall et une exposition de faïences et de porcelaines des années 1750 au XIXe siècle en provenance de la prestigieuse manufacture de Niderviller. Le bâtiment contemporain est de Bernard Desmoulin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

