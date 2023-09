La vie du Chevalier au XVe siècle, et l’Arbalète : « Arme du Diable » aux 2500 ans d’histoire ! MUSEE DU PAYS DE RETZ Villeneuve-en-Retz, 16 septembre 2023, Villeneuve-en-Retz.

La vie du Chevalier au XVe siècle, et l’Arbalète : « Arme du Diable » aux 2500 ans d’histoire ! 16 et 17 septembre MUSEE DU PAYS DE RETZ Entrée libre – Bar – Gâteaux « maison » – Un sachet de galettes de l’Atelier St-Michel est offert à chaque enfant – Un panier gourmand composé de produits locaux (sel, farine, bière, vin…) avec une bande dessinée sur les Guerres de Vendée est à gagner

OYEZ… OYEZ…!!!

Notre partenaire associatif culturel LES ARBALÈTES DE FENRIR, va occuper durant 2 jours le patio pavoisé aux évêchés de Bretagne et la Galerie des personnages historiques du MUSÉE DU PAYS DE RETZ.

Une dizaine de personnes passionées, en costumes et en armures du Moyen-âge, dont :

Galaad de VASGOVIE , Gilles de LA LOGNE , Theaulde de VALPERGUE , Titus de LA BOUVE , Nalou , Ascelin , Melissande de CASTRUM VESULIUM , Odile de RAY , Anne de LA CHIPOTTE , Catherine DES HUNIERES…

vous permettront de découvrir et de partager moult activités :

– Tentes de campagne en temps de guerre avec mobiliers, objets de vie, vêtements, armes du soldat et du chevalier

– Histoire de l’arbalète, initiation pédagogique à leur maniement, et tir avec des répliques historiques du Moyen-âge

– Histoire du combat à l’épée, initiation pédagogique à leur maniement avec des répliques historiques et d’autres accessoires de l’armure

– Atelier de battage de la monnaie sous Charles VII

– Présence de chiens géants Irish wolfhound (dit « chiens des Rois »), chasseurs de loups et d’ours

– Atelier de jonglage

– Exposition pédagogique de répliques historiques d’arbalètes des époques chinoise, antique, et du Moyen-âge

– Échoppes de produits aux recettes séculaires, de jouets et de jeux

– Concours de tir à l’arbalète pour les plus jeunes avec des lots cadeaux…

Alors nous vous attendons nombreux, petits et grands, pour profiter de cette animation aux prestations exceptionnelles !!!

MUSEE DU PAYS DE RETZ 6, rue des Moines, 44580 Villeneuve-en-Retz 44580 Bourgneuf-en-Retz Loire-Atlantique Pays de la Loire

Association Les Amis du Pays de Retz (MUSÉE DU PAYS DE RETZ – 6, rue des Moines – Bourgneuf – 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ)