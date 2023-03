Animation parents-enfants 5-8 ans : «Imagine ton petit Versailles» Musée du Pays de Hanau, 4 juin 2023, Bouxwiller.

Animation parents-enfants 5-8 ans : «Imagine ton petit Versailles» Dimanche 4 juin, 15h00 Musée du Pays de Hanau Sur inscription

Accompagnés d’une médiatrice, les enfants découvriront les beaux jardins à la française de Bouxwiller, aujourd’hui disparus.

Grâce à une vidéo et à une maquette, ils observeront la régularité et la symétrie de ces magnifiques ensembles.

Pour mieux comprendre le principe de la symétrie, les enfants se transformeront en statue et prendront la pose, tels les dieux et les musiciens qui décoraient les abords du château.

Ils pourront ensuite inventer leur propre jardin à l’aide de peintures de toutes les couleurs.

Tarif : Animation gratuite, goûter offert

Durée : 1h30

Places limitées. Réservation obligatoire au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

Musée du Pays de Hanau 3 place du Château 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est 0388003839 http://www.museedupaysdehanau.eu [{« link »: « mailto:contact@museedupaysdehanau.eu »}] Le musée du Pays de Hanau, situé à Bouxwiller, prend place dans un ensemble architectural remarquablement rénové, inscrit au titre des Monuments historiques. La halle au blé du XVIe siècle et l’ancienne chapelle castrale du XIVe siècle servent d’écrin à ce Musée de France, véritable outil d’interprétation d’un territoire aux patrimoines multiples. Les espaces rythmés par l’imposante charpente créent des ambiances originales, adaptées aux différents thèmes. Grâce à une muséographie subtile et moderne, vous découvrirez l’histoire, la culture et l’environnement naturel de ce territoire attachant qu’est le Pays de Hanau. La ville de Bouxwiller, ancienne capitale du comté de Hanau-Lichtenberg, puis résidence des princes de Hesse-Darmstadt, a conservé de nombreux témoins de son passé exceptionnel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

©Musée du Pays de Hanau