Visite guidée : le château et les jardins disparus de Bouxwiller Musée du Pays de Hanau Bouxwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Visite guidée : le château et les jardins disparus de Bouxwiller Musée du Pays de Hanau, 2 juin 2023, Bouxwiller. Visite guidée : le château et les jardins disparus de Bouxwiller Vendredi 2 juin, 09h30, 14h00 Musée du Pays de Hanau Sur inscription Accompagnés par un médiateur, les enfants découvriront la partie du Musée consacrée au château et aux jardins disparus de Bouxwiller. Après la Révolution, le bâtiment abandonné a servi de carrière de pierre. À l’aide d’une vidéo et d’une maquette, ils pourront appréhender ce passé prestigieux de Bouxwiller, capitale du comté de Hanau-Lichtenberg où de beaux jardins à la française avaient été aménagés. La visite permettra également de découvrir les abords du Musée et les vestiges de cette époque encore présents aujourd’hui.

Durée : 1h30

Public : CE1 / CE2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée Musée du Pays de Hanau 3 place du Château 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est 0388003839 http://www.museedupaysdehanau.eu [{« type »: « email », « value »: « m.lehir@museedupaysdehanau.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 0388003839 »}] Le musée du Pays de Hanau, situé à Bouxwiller, prend place dans un ensemble architectural remarquablement rénové, inscrit au titre des Monuments historiques. La halle au blé du XVIe siècle et l’ancienne chapelle castrale du XIVe siècle servent d’écrin à ce Musée de France, véritable outil d’interprétation d’un territoire aux patrimoines multiples. Les espaces rythmés par l’imposante charpente créent des ambiances originales, adaptées aux différents thèmes. Grâce à une muséographie subtile et moderne, vous découvrirez l’histoire, la culture et l’environnement naturel de ce territoire attachant qu’est le Pays de Hanau. La ville de Bouxwiller, ancienne capitale du comté de Hanau-Lichtenberg, puis résidence des princes de Hesse-Darmstadt, a conservé de nombreux témoins de son passé exceptionnel. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:30:00+02:00 – 2023-06-02T11:00:00+02:00

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T15:30:00+02:00 ©Laura Neves

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Musée du Pays de Hanau Adresse 3 place du Château 67330 Bouxwiller Ville Bouxwiller Departement Bas-Rhin Age min 7 Age max 18 Lieu Ville Musée du Pays de Hanau Bouxwiller

Musée du Pays de Hanau Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Visite guidée : le château et les jardins disparus de Bouxwiller Musée du Pays de Hanau 2023-06-02 was last modified: by Visite guidée : le château et les jardins disparus de Bouxwiller Musée du Pays de Hanau Musée du Pays de Hanau 2 juin 2023 Bouxwiller Musée du Pays de Hanau Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin