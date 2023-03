Représentations « Objets de légendes » Musée du pays de hanau Bouxwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Représentations « Objets de légendes » Musée du pays de hanau, 13 mai 2023, Bouxwiller. Représentations « Objets de légendes » Samedi 13 mai, 20h30 Musée du pays de hanau Découvrez le musée autrement grâce à des élèves de 4e du collège du Bastberg.

Accompagnés par la conteuse Annuka Nyyssönen et inspirés par les œuvres du Musée du Pays de Hanau, ils ont inventé des contes surprenants pour vous émerveiller lors de cette belle soirée.

Projet porté par la compagnie Rebonds d’Histoires en collaboration avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord et soutenu par la Collectivité européenne d’Alsace dans le cadre de l’appel à projet « Artiste en collège ». Musée du pays de hanau 3 Place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est 03 88 00 38 39 http://www.museedupaysdehanau.eu http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-du-Pays-de-Hanau/250104255083868 Le musée du Pays de Hanau, situé à Bouxwiller, prend place dans un ensemble architectural remarquablement rénové, inscrit aux Monuments historiques. La halle aux blés du 16ème siècle et l’ancienne chapelle castrale du 14ème siècle servent d’écrin à ce Musée de France, véritable outil d’interprétation d’un territoire aux patrimoines multiples. Les espaces rythmés par l’imposante charpente créent des ambiances originales, adaptées aux différents thèmes. Grâce à une muséographie subtile et moderne, vous découvrirez l’histoire, la culture et l’environnement naturel de ce territoire attachant qu’est le Pays de Hanau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 © Marion Chérot

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Musée du pays de hanau Adresse 3 Place du Château, 67330 Bouxwiller Ville Bouxwiller Departement Bas-Rhin Lieu Ville Musée du pays de hanau Bouxwiller

Musée du pays de hanau Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Représentations « Objets de légendes » Musée du pays de hanau 2023-05-13 was last modified: by Représentations « Objets de légendes » Musée du pays de hanau Musée du pays de hanau 13 mai 2023 Bouxwiller Musée du Pays de Hanau Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin