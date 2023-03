Animation « Une étrange découverte » Musée du pays de hanau, 13 mai 2023, Bouxwiller.

Animation « Une étrange découverte » Samedi 13 mai, 19h15 Musée du pays de hanau

Dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! » les élèves de 5e 3 du collège du Bastberg ont découvert l’ensemble de fossiles exposé au Musée.

Cette collection permet à la fois d’explorer l’histoire géologique de notre territoire, mais aussi de comprendre les croyances et superstitions locales. Avant le développement des sciences, les fossiles étaient perçus comme des objets mystérieux et ont nourri les superstitions autour de la colline du Bastberg, réputée pour être un lieu où se réunissaient les sorcières.

Pour la Nuit des Musées, découvrez ou redécouvrez les traces de ces temps anciens à travers les yeux des collégiens.

Ils vous présenteront leur travail artistique et vous plongeront dans leur imaginaire, peuplé de créatures fantastiques.

Les élèves vous présenteront leurs faux fossiles d’animaux chimériques, réalisés en cours d’art plastique, comme de véritables œuvres.

Musée du pays de hanau 3 Place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est 03 88 00 38 39 http://www.museedupaysdehanau.eu http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-du-Pays-de-Hanau/250104255083868 Le musée du Pays de Hanau, situé à Bouxwiller, prend place dans un ensemble architectural remarquablement rénové, inscrit aux Monuments historiques. La halle aux blés du 16ème siècle et l’ancienne chapelle castrale du 14ème siècle servent d’écrin à ce Musée de France, véritable outil d’interprétation d’un territoire aux patrimoines multiples. Les espaces rythmés par l’imposante charpente créent des ambiances originales, adaptées aux différents thèmes. Grâce à une muséographie subtile et moderne, vous découvrirez l’histoire, la culture et l’environnement naturel de ce territoire attachant qu’est le Pays de Hanau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:15:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T19:15:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

© Mélanie Le Hir