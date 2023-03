Nuit des musées au Musée du Pays de Hanau Musée du pays de hanau Bouxwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Nuit des musées au Musée du Pays de Hanau Musée du pays de hanau, 13 mai 2023, Bouxwiller. Nuit des musées au Musée du Pays de Hanau Samedi 13 mai, 19h00 Musée du pays de hanau Entrée libre du Musée pour tous

Découvrez ou redécouvrez ce beau Musée installé dans un ensemble architectural inscrit aux Monuments historiques.

Profitez-en pour découvrir l’exposition de photographies Songes : paysages éphémères du Bastberg. Musée du pays de hanau 3 Place du Château, 67330 Bouxwiller Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est 03 88 00 38 39 http://www.museedupaysdehanau.eu http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-du-Pays-de-Hanau/250104255083868 Le musée du Pays de Hanau, situé à Bouxwiller, prend place dans un ensemble architectural remarquablement rénové, inscrit aux Monuments historiques. La halle aux blés du 16ème siècle et l’ancienne chapelle castrale du 14ème siècle servent d’écrin à ce Musée de France, véritable outil d’interprétation d’un territoire aux patrimoines multiples. Les espaces rythmés par l’imposante charpente créent des ambiances originales, adaptées aux différents thèmes. Grâce à une muséographie subtile et moderne, vous découvrirez l’histoire, la culture et l’environnement naturel de ce territoire attachant qu’est le Pays de Hanau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Karine Faby

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Musée du pays de hanau Adresse 3 Place du Château, 67330 Bouxwiller Ville Bouxwiller Departement Bas-Rhin Lieu Ville Musée du pays de hanau Bouxwiller

Musée du pays de hanau Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Nuit des musées au Musée du Pays de Hanau Musée du pays de hanau 2023-05-13 was last modified: by Nuit des musées au Musée du Pays de Hanau Musée du pays de hanau Musée du pays de hanau 13 mai 2023 Bouxwiller Musée du Pays de Hanau Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin