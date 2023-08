Partez à la découverte de la taxidermie Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de vix Châtillon-sur-Seine, 16 septembre 2023, Châtillon-sur-Seine.

Les Journées européennes du patrimoine 2023 seront placées sous le thème du « patrimoine vivant ». Venez découvrir la taxidermie, sculpture du monde vivant permettant notamment d’observer de près des animaux peu communs, figés dans une attitude réaliste. Tout le week-end, de 14h30 à 17h30, une professionnelle présentera son travail dans les salles du musée. Ce sera l’occasion d’échanger avec elle et les médiatrices sur cette pratique artistique et scientifique, sur cet atypique métier des musées, ainsi que sur la collection d’oiseaux naturalisés du musée.

Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de vix 14 rue de la Libération 21400 Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté http://www.musee-vix.fr/fr/ Le musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix, situé à Châtillon-sur-Seine, est une étape incontournable sur la route des Celtes. La pièce maîtresse, le célèbre vase en bronze de Vix (VIe siècle av. J.-C.), aux dimensions exceptionnelles (1,64 m de haut), est un témoignage de l’Antiquité encore inégalé à ce jour. Il se trouvait dans une tombe féminine, découverte en janvier 1953 au pied du mont Lassois. Cette sépulture princière est la plus prestigieuse de la fin du premier âge du Fer (vers 500 av. J.-C.) sur le territoire français. La Dame de Vix était allongée sur un char, parée de bijoux précieux, dont un torque en or, chef-d’œuvre d’orfèvrerie celte. Vous pourrez admirer tous ces objets fastueux au musée. Les nombreuses découvertes réalisées en Pays Châtillonnais se dévoilent au fil des salles pour un voyage dans l’histoire. Venez découvrir les ex-voto (statuettes présentant les membres malades et les remerciements de guérison aux divinités) des sanctuaires gallo-romains, la vie et les pratiques artisanales de l’agglomération gallo-romaine de Vertault, la statuaire de l’époque antique puis médiévale. Gens de culture et figures du Châtillonnais ont également participé à l’enrichissement des collections : les bois gravés sont un rare témoignage de l’art populaire du XVIIe siècle, la collection du maréchal Marmont présente des décorations remarquables. A5 sortie n° 22 ou 24 A6 sortie n° 23.

