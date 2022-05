Musée du Pavillon de Vendôme- NDM Aix-en-Provence, 14 mai 2022, Aix-en-Provence.

Musée du Pavillon de Vendôme- NDM 32 Rue Célony 13, rue de la Molle ou Aix-en-Provence

2022-05-14 – 2022-05-14 32 Rue Célony 13, rue de la Molle ou

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Karine Debouzie s’empare du Pavillon de Vendôme, du musée, de la façade et du bassin.



● à partir de 19h, Atelier créatif pour petits et grands, en lien avec l’exposition tout au long de la soirée

● Toute la soirée. Enquête détective.

En autonomie, venez résoudre l’enquête en aidant l’Inspecteur Roy à retrouver l’assassin. Un panneau explicatif sera mis en place à l’entrée du jardin.

● de 20h à 20h30, Danse dans les jardins

Les élèves de l’option danse seconde du lycée Cézanne présentent leur travail réalisé en lien avec le musée des Tapisseries et le musée Granet, autour de la thématique “gestes et mouvements”.

● à 20h30, 21h30, 22h30, Fanfare Honolulu Brass Band

Percussions, guitare, clarinette, saxophone, trombone et tuba, les sept musiciens fabriquent une musique festive et rythmée, riche d’improvisations, qui emmène ailleurs !

La Nuit des Musées est de retour au musée du Pavillon de Vendôme avec de nombreuses animations

