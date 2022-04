Musée du Pavillon de Vendôme- NDM Aix-en-Provence, 3 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Musée du Pavillon de Vendôme- NDM 32 Rue Célony 13, rue de la Molle ou Aix-en-Provence

2021-07-03 – 2021-07-03 32 Rue Célony 13, rue de la Molle ou

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

De 19h à minuit : Un atelier écriture autour de l’exposition temporaire et de la Sainte-Victoire vous est proposé dans le jardin. A faire en autonomie



De 19h à minuit : Venez résoudre, à l’aide du flash de vos téléphone, l’enquête détective dans le jardin : Qui a tué le Duc de Vendôme ? Un panneau explicatif sera mis en place à l’entrée du jardin.



A 19h, 20h, 21h, 22h et 23h : Visite guidée Un joyau d’architecture dans un écrin de verdure, l’histoire du Pavillon de Vendôme.



A 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 et 23h30 : Visite guidée de notre exposition temporaire : Eric Bourret, Sainte-Victoire, photographies 1991-2021.

La Nuit des Musées est de retour au musée du Pavillon de Vendôme avec de nombreuses animations

De 19h à minuit : Un atelier écriture autour de l’exposition temporaire et de la Sainte-Victoire vous est proposé dans le jardin. A faire en autonomie



De 19h à minuit : Venez résoudre, à l’aide du flash de vos téléphone, l’enquête détective dans le jardin : Qui a tué le Duc de Vendôme ? Un panneau explicatif sera mis en place à l’entrée du jardin.



A 19h, 20h, 21h, 22h et 23h : Visite guidée Un joyau d’architecture dans un écrin de verdure, l’histoire du Pavillon de Vendôme.



A 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 et 23h30 : Visite guidée de notre exposition temporaire : Eric Bourret, Sainte-Victoire, photographies 1991-2021.

32 Rue Célony 13, rue de la Molle ou Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2021-06-29 par