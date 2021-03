Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100, Aix-en-Provence Musée du Pavillon de Vendôme – NDM 2021 Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13100

Aix-en-Provence

Musée du Pavillon de Vendôme – NDM 2021, 15 mai 2021-15 mai 2021, Aix-en-Provence. Musée du Pavillon de Vendôme – NDM 2021 2021-05-15 19:00:00 19:00:00 – 2021-05-15 00:00:00 00:00:00 32 Rue Célony 13, rue de la Molle ou

Aix-en-Provence 13100 Programmation à venir. Le Pavillon de Vendôme vous accueille pour la Nuit des Musées.. animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr +33 4 42 91 88 75 http://www.aixenprovence.fr/ Le Pavillon de Vendôme vous accueille pour la Nuit des Musées.. Programmation à venir.

Détails Catégories d’évènement: 13100, Aix-en-Provence Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse 32 Rue Célony 13, rue de la Molle ou Ville Aix-en-Provence