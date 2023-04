Mes vacances aux musées Musée du Pavillon de Vendôme / Musée des Tapisseries / Musée du Vieil Aix, 17 avril 2023, Aix-en-Provence.

La direction des musées d’Art et d’Histoire (Musée des Tapisseries / Musée du Pavillon de Vendôme / Musée du Vieil Aix) propose durant les vacances d’hiver, des visites-ateliers pour vos enfants de 7 à 10 ans. Enfants

2023-04-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-21 16:00:00. EUR.

Musée du Pavillon de Vendôme / Musée des Tapisseries / Musée du Vieil Aix

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The direction of the museums of Art and History (Tapestry Museum / Vendôme Pavilion Museum / Old Aix Museum) offers during the winter vacations, visits-workshops for your children from 7 to 10 years

El Departamento de Museos de Arte e Historia (Museo de Tapices / Museo del Pabellón de Vendôme / Museo del Viejo Aix) propone, durante las vacaciones de invierno, visitas y talleres para sus hijos de 7 a 10 años

Die Direktion der Kunst- und Geschichtsmuseen (Musée des Tapisseries / Musée du Pavillon de Vendôme / Musée du Vieil Aix) bietet während der Winterferien Workshop-Besuche für Ihre Kinder von 7 bis 10 Jahren an

Mise à jour le 2023-03-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence