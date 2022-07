Visite libre du musée du patrimoine des écoles Musée du patrimoine des écoles Amfreville-la-Mi-Voie Catégories d’évènement: Amfreville-la-Mi-Voie

Visite libre du musée du patrimoine des écoles Musée du patrimoine des écoles, 17 septembre 2022, Amfreville-la-Mi-Voie. Visite libre du musée du patrimoine des écoles 17 et 18 septembre Musée du patrimoine des écoles Ce musée conserve le passé des écoles d’Amfreville-la-Mivoie (mobiliers, matériels pédagogiques, manuels scolaires, photos de classes). 2 salles : une salle d’exposition et une salle de classe (1960). handicap moteur mi Musée du patrimoine des écoles Place de la mairie, 76920 Amfreville-la-Mi-Voie Amfreville-la-Mi-Voie 76920 Seine-Maritime Normandie De Rouen : Sortie Est. D6015 à 5km De l’A13 : sortie Tourville la Rivière

02 32 98 90 35 http://www.amfreville-la-mivoie.org Le musée conserve le passé des écoles d’Amfreville de la fin du XIXe s. aux années 50-60. Il se compose de deux salles : une salle d’exposition (vitrines thématiques, matériels scolaires anciens, thèmes divers, photographies de classes.) et une salle de classe reconstituée (matériel pédagogique, cahiers, livres scolaires…).

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00 © POT Jacques

