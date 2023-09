Cet évènement est passé Le street art se met au parfum Musee du parfum – FRAGONARD Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le street art se met au parfum Musee du parfum – FRAGONARD Paris, 16 septembre 2023, Paris. Le street art se met au parfum 16 et 17 septembre Musee du parfum – FRAGONARD entrée libre, visite libre Situé dans le quartier de l’Opéra Garnier à Paris, le Musée du Parfum Fragonard accueille amateurs et passionnés pour une visite gratuite à la découverte des secrets de fabrication du parfum et son extraordinaire histoire de l’Antiquité à nos jours. Fondée en 1926, la Parfumerie Fragonard est une Maison familiale dotée d’un savoir-faire traditionnel français unique. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine du 16 au 17 septembre 2023, le street-artiste Codex Urbanus, réalise une performance artistique au musée du Parfum Fragonard, à Paris. Ses chimères, créatures et monstres espiègles s’immisceront secrètement parmi les flacons des salles du musée. Exploration en zone parfumée ! Musee du parfum – FRAGONARD 9 rue Scribe 75009 Paris Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d’Antin Île-de-France https://musee-parfum-paris.fragonard.com/ https://www.instagram.com/fragonardparfumeurofficiel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @FragonardParfumeur Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Musee du parfum - FRAGONARD Adresse 9 rue Scribe 75009 Paris Ville Paris Lieu Ville Musee du parfum - FRAGONARD Paris latitude longitude 48.871465;2.33028

