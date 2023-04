Exposition « collection Descoins » Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+ Mazères-sur-Salat Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Mazères-sur-Salat

Exposition « collection Descoins » Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+, 13 mai 2023, Mazères-sur-Salat. Exposition « collection Descoins » Samedi 13 mai, 10h00 Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+ Exposition d’objets publicitaires de l’entreprise LACROIX collectionnés par M. Descoins. Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+ RUE DU STADE 31360 Mazères sur salat Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie 05 61 97 48 22 https://www.facebook.com/groups/261302928232226 Collections et mémoires de l’ancienne usine de fabrication de papier à cigarettes RIZLA+ BUS LIGNE 452 BOUSSENS > SAINT-GIRONS > GUZET Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Sébastien Chanfreau

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Mazères-sur-Salat Autres Lieu Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+ Adresse RUE DU STADE 31360 Mazères sur salat Ville Mazères-sur-Salat Departement Haute-Garonne Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+ Mazères-sur-Salat

Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+ Mazères-sur-Salat Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mazeres-sur-salat/

Exposition « collection Descoins » Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+ 2023-05-13 was last modified: by Exposition « collection Descoins » Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+ Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+ 13 mai 2023 Mazères-sur-Salat Musée du papier Riz-Lacroix RIZLA+ Mazères-sur-Salat

Mazères-sur-Salat Haute-Garonne