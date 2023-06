Jour de fermeture exceptionnel Musée du Papier peint Rixheim Rixheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Rixheim Jour de fermeture exceptionnel Musée du Papier peint Rixheim, 11 juin 2023, Rixheim. Jour de fermeture exceptionnel Dimanche 11 juin, 10h00 Musée du Papier peint Dimanche 11 juin, le musée est exceptionnellement fermé toute la journée. Musée du Papier peint La Commanderie – 28, rue Zuber 68171 Rixheim Rixheim 68170 Haut-Rhin Grand Est 03 89 64 24 56 http://www.museepapierpeint.org https://www.facebook.com/museedupapierpeint;https://www.instagram.com/wallpapermuseumfrance Le Musée du Papier Peint, labellisé Musée de France, va de pair avec Rixheim et s’inscrit parfaitement dans le cadre de la Commanderie, puisque, depuis 1797, ce bâtiment est consacré totalement à l’origine ou en partie de nos jours à la fabrication du papier peint, à travers la présence de la manufacture Zuber. Les collections provenant de diverses origines, dont le fond Zuber, permettent de retracer l’histoire du papier peint en Europe. Vous pouvez ainsi y admirer des papiers peints datant du 18e siècle à nos jours, des papiers dominotés jusqu’aux créations de designers contemporains. Consulter les tarifs et les horaires d’ouverture Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T10:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Haut-Rhin, Rixheim
Lieu Musée du Papier peint
Adresse La Commanderie - 28, rue Zuber 68171 Rixheim
Ville Rixheim

