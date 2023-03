Visite guidée gratuite – Nuit européenne des musées 2023 Musée du papier peint Rixheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Visite guidée gratuite – Nuit européenne des musées 2023 Musée du papier peint, 13 mai 2023, Rixheim. Visite guidée gratuite – Nuit européenne des musées 2023 Samedi 13 mai, 18h00, 20h30 Musée du papier peint entrée libre Cette exposition réunit des travaux d’étudiant·e·s de l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy (Énsad Nancy), de la Haute École des arts du Rhin (Hear) à Strasbourg–Mulhouse et de l’École Supérieure d’Art de Lorraine (Ésal) de Metz – Épinal. En dialoguant avec les collections du musée, elle présente une approche contemporaine de l’idée du papier peint. La variété et la richesse des propositions reflètent le dynamisme des ateliers images imprimées dans ces écoles d’art aujourd’hui. Musée du papier peint La Commanderie 28 rue Zuber, Rixheim, Haut-Rhin, Grand Est Rixheim 68170 Haut-Rhin Grand Est 03 89 64 24 56 http://www.museepapierpeint.org Installé dans une ancienne commanderie de l’ordre teutonique transformée en manufacture de papier peint sous la Révolution, le Musée du Papier Peint est le seul au Monde à présenter à côté du produit fini le matériel qui en a permis la réalisation. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00 ©MuseeduPapierPeint

