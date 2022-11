Rencontre littéraire, avec Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian, auteurs du Cycle de la Tour de garde Musée du Papier peint Rixheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rencontre littéraire, avec Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian, auteurs du Cycle de la Tour de garde
Vendredi 25 novembre, 19h30
Musée du Papier peint

Entrée gratuite, sans réservation

Rencontrez les auteurs Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian dans le cadre des rencontres de l’Association pour les Imaginaires à Rixheim et Environs (AIRE). Musée du Papier peint La Commanderie – 28, rue Zuber 68171 Rixheim Rixheim 68170 Haut-Rhin Grand Est Consulter les tarifs et les horaires d’ouverture

03 89 64 24 56 http://www.museepapierpeint.org https://www.facebook.com/museedupapierpeint;https://www.instagram.com/wallpapermuseumfrance Le Musée du Papier Peint, labellisé Musée de France, va de pair avec Rixheim et s’inscrit parfaitement dans le cadre de la Commanderie, puisque, depuis 1797, ce bâtiment est consacré totalement à l’origine ou en partie de nos jours à la fabrication du papier peint, à travers la présence de la manufacture Zuber. Les collections provenant de diverses origines, dont le fond Zuber, permettent de retracer l’histoire du papier peint en Europe. Vous pouvez ainsi y admirer des papiers peints datant du 18e siècle à nos jours, des papiers dominotés jusqu’aux créations de designers contemporains. Le cycle de La Tour de garde fera date dans l’histoire de la fantasy ! Une trilogie à quatre mains inouïe aux Forges de Vulcain. Finement architecturé par les romanciers Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian, le cycle s’organise en deux axes indépendants qui se répondent. Claire Duvivier, c’est Capitale du Nord. Guillaume Chamanadjian, c’est Capitale du Sud. Romans d’apprentissage constituant une formidable trilogie en écho, inspirés de Sienne pour le Sud et d’Amsterdam pour le Nord, les auteurs nous plongent dans deux capitales, Gémina et Dehaven, dans deux systèmes politiques différents, à travers deux intrigues parallèles. Lauréate de multiples prix, cette double trilogie se forge une place de choix dans l’univers de l’imaginaire français.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T19:30:00+01:00

2022-11-25T20:30:00+01:00

