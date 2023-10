Cet évènement est passé photobooth Musée du Papier Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente photobooth Musée du Papier Angoulême, 13 mai 2023, Angoulême. photobooth Samedi 13 mai, 19h00 Musée du Papier Immortalisez votre soirée, faites vous tirer le protrait ! Des accessoires typiques des années 80 seront à votre disposition ! Musée du Papier 134 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine http://www.angouleme.fr/museep Le Musée du Papier est installé depuis 1988 dans l’ancienne papeterie « Le Nil ». Il pérennise la mémoire industrielle et ouvrière du lieu. Lieu névralgique de la ville, ce site retrouve aujourd’hui son dynamisme dans la valorisation de son patrimoine et le développement culturel. © Musée du Papier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©librededroit Détails Catégories d’Évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Musée du Papier Adresse 134 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême Ville Angoulême Departement Charente Age max 99 Lieu Ville Musée du Papier Angoulême latitude longitude 45.653427;0.149782

Musée du Papier Angoulême Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angouleme/