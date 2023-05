Format / hors format Musée du Papier Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente Format / hors format Musée du Papier, 13 mai 2023, Angoulême. Format / hors format Samedi 13 mai, 19h00 Musée du Papier L’Artothèque fête ses 40 ans ! À cette occasion, elle vous propose, au sein du Musée du Papier, de vous confronter à la question du format. A l’ère des oeuvres d’art dématérialisées, cette exposition vous invite à vous mesurer réellement, à quelques oeuvres issues de la collection de l’Artothèque. Pour vous raccrocher au réel et au tangible, nous tenterons d’attirer votre attention sur la taille réelle des oeuvres d’art et l’importance qu’elle revêt. Ceci peut sembler être un détail anodin, mais le format est souvent réfléchi par les artistes, qu’il soit une contrainte ou un choix. Comme Walter Benjamin l’affirmait dès 1936, les dimensions réelles d’une oeuvre sont déformées par la reproductibilité technique. Le support de la reproduction de l’oeuvre impose son format. Musée du Papier 134 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine http://www.angouleme.fr/museep Le Musée du Papier est installé depuis 1988 dans l’ancienne papeterie « Le Nil ». Il pérennise la mémoire industrielle et ouvrière du lieu. Lieu névralgique de la ville, ce site retrouve aujourd’hui son dynamisme dans la valorisation de son patrimoine et le développement culturel. © Musée du Papier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

