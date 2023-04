Métamorphose artistique au Palais Lascaris Musée du Palais Lascaris Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Métamorphose artistique au Palais Lascaris Musée du Palais Lascaris, 13 mai 2023, Nice. Métamorphose artistique au Palais Lascaris Samedi 13 mai, 18h00 Musée du Palais Lascaris Entrée libre, médiation sur inscription Une expérience artistique au Palais Lascaris ? Pour cette édition 2023 de la nuit européenne des musées, le Palais Lascaris vous propose une métamorphose artistique pluridisciplinaire. Art vivant, musique, expositions, médiations… Venez découvrir une expérience inédite au sein de l’intemporel Palais Lascaris. 18h30 : Médiation et découverte du Palais Lascaris, unique témoignage du baroque civil de la cité niçoise. Visite de l’exposition temporaire « odon. Métamorphose baroque ». 19h30 : Savourez le geste, la posture, le verbe et le masque au travers de l’art de la « commedia dell’arte » avec une saynète à l’étage noble du Palais Lascaris. Par la troupe du théâtre de la Semeuse. 20h00 : Évasion musicale accompagnée de sonorités rock acoustique qui monteront inonder le Palais Lascaris au travers de la cour du vestibule d’honneur. Par le groupe « Glamour at the gate ». 20h30 : Savourez le geste, la posture, le verbe et le masque au travers de l’art de la « commedia dell’arte » avec deux saynètes à l’étage noble du Palais Lascaris. Par la troupe du théâtre de la Semeuse. 21h15 : Évasion musicale accompagnée de sonorités rock acoustique qui monteront inonder le Palais Lascaris au travers de la cour du vestibule d’honneur. Par le groupe « Glamour at the gate ». 22h00 : Fin Rencontrez l’artiste Sylvie T pour y découvrir sa chambre des merveilles au travers de sa résidence d’artiste « Le baroque de A à Z » durant toute la durée de l’évènement. Musée du Palais Lascaris 15 rue Droite, 06360 Nice, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 62 72 40 http://www.ville-nice.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0493627241 »}] Palais noble édifié au milieu du XVIIe siècle pour les comtes Lascaris Vintimille. Bâtiment influencé par le style baroque génois. Mobilier et fresques du XVIIe et XVIIIe siècles, tapisseries d’Aubusson et des Flandres et instruments de musiques sont actuellement présentés. Zone piétonne du Vieux-Nice Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

