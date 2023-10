Cet évènement est passé « La classe l’oeuvre », visites libres, jeux médiévaux, exposition et lectures romancées au musée du Noyonnais Musée du Noyonnais Noyon Catégories d’Évènement: NOYON

« La classe l'oeuvre », visites libres, jeux médiévaux, exposition et lectures romancées au musée du Noyonnais Samedi 13 mai, 14h00 Musée du Noyonnais Une programmation riche et diversifiée tout au long de la soirée :

De 14h à 22h : visitez lirement le musée du Noyonnais

De 14h à 16h : présentation des oeuvres d’art des trois classes de CP-CE1 de l’école Weissenburger dans le cadre du dispositif « la classe, l’oeuvre! «

De 18h à 22h : démonstration de la Mesnie Enguerran, association de restitution historique autour du gothique international, sur le thème du jeu médiéval.

De 18h à 22h : exposition du buste à deux histoires intitullé Portrait de Maurice Genevoix sculpté par la céramiste Virginie Péchard

À 19h et à 20h30 : lectures d’extraits de textes de Maurice Genevoix par la poétesse Anick Baulard. Musée du Noyonnais 7 rue de l’Évêché, 60400 Noyon Noyon 60400 Oise Hauts-de-France http://www.ville-noyon.fr/-Les-musees-.html Le musée du Noyonnais illustre la formation et l’évolution de la cité de l’époque gallo-romaine à nos jours. Installé au sein de l’ancien palais épiscopale, il abrite des collections archéologiques, des éléments lapidaires et du mobilier provenant de la cathédrale. À cela s’ajoutent les tableaux du peintre orientaliste J.F Bouchor, légués à la ville en 1936. « Un regard sur une œuvre », au musée du Noyonnais. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

