Animation – En attendant Noël – Noël sous le soleil Musée du Nouveau Monde – 10 rue Fleuriau La Rochelle, 20 décembre 2023, La Rochelle.

La Rochelle Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20

fin : 2023-12-20

En ce début d’hiver, partons sous le soleil d’Haïti et découvrons les contes et autres traditions suivies autour de noël dans cette île des Antilles..

En ce début d’hiver, partons sous le soleil d’Haïti et découvrons les contes et autres traditions suivies autour de noël dans cette île des Antilles.

EUR.

Musée du Nouveau Monde – 10 rue Fleuriau Musée du Nouveau Monde

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-15 par La Rochelle Tourisme