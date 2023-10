Cet évènement est passé Concert des Walkin’blues Musée du Mont-de-Piété Bergues Catégories d’Évènement: Bergues

Nord Concert des Walkin’blues Musée du Mont-de-Piété Bergues, 13 mai 2023, Bergues. Concert des Walkin’blues Samedi 13 mai, 20h30, 22h15 Musée du Mont-de-Piété Entrée libre Les Walkin’blues sont de retour au musée pour deux concerts Musée du Mont-de-Piété 1 rue du Mont de Piété, 59380 Bergues Bergues 59380 Nord Hauts-de-France 03 28 68 13 30 http://www.musee-bergues.fr/ Joyaux de l’art baroque flamand, le Mont-de-Piété de Bergues a été édifié, entre 1629 et 1633, d’après les plans du peintre, architecte, économiste et ingénieur Wenceslas Cobergher. Élégant bâtiment rectangulaire de briques parées de pierre, parcouru de fenêtres surmontées d’arcatures, il offre deux remarquables pignons richement décorés. Il a été classé Monument Historique en 1907. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:15:00+02:00

2023-05-13T22:15:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Bergues, Nord Autres Lieu Musée du Mont-de-Piété Adresse 1 rue du Mont de Piété, 59380 Bergues Ville Bergues Departement Nord Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Musée du Mont-de-Piété Bergues latitude longitude 50.969088;2.43034

Musée du Mont-de-Piété Bergues Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergues/