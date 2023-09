Musée du masque de fer et du Fort Royal Musée du masque de fer et du fort Royal Cannes, 16 septembre 2023, Cannes.

Visite libre SAMEDI et DIMANCHE 10h – 17h45

Visite commentée SAMEDI et DIMANCHE

11h : Un parcours poétique et musical sur les traces de la Smala d’Abd el-Kader (durée 1h30). Réservation préalable au 04 89 82 26 26

11h30, 14h30 et 15h30 : Visite guidée du Fort Royal (durée 1h)

10h30-13h et 14h-16h : accès exceptionnel à l’ancien cachot et au four de boulanger du Fort Royal, habituellement fermés au public (durée 20 mn).

Rens. 04 89 82 26 26

Musée du masque de fer et du fort Royal ile sainte marguerite, 06400 Cannes Cannes 06407 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0489822626 http://www.cannes.com

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

