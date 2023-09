Visite enseignants de l’exposition Gertrude Stein et Pablo Picasso. L’invention du langa Musée du Luxembourg Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite enseignants de l’exposition Gertrude Stein et Pablo Picasso. L’invention du langa Musée du Luxembourg Paris, 4 octobre 2023, Paris. Visite enseignants de l’exposition Gertrude Stein et Pablo Picasso. L’invention du langa Mercredi 4 octobre, 17h15 Musée du Luxembourg Gratuit sur réservation Le Musée du Luxembourg convie les enseignants de l’académie de Versailles à la présentation de sa nouvelle exposition, Gertrude Stein et Pablo Picasso. L’invention du langage, qui se tient du 13 septembre 2023 au 28 janvier 2024.

La visite aura lieu le mercredi 4 octobre à 17h15.

La visite guidée débutera 15mn après l’horaire indiqué.

Pour s’inscrire veuillez suivre le lien suivant https://billetterie.museeduluxembourg.fr/stein-picasso-visite-guidee-expo-musee-du-luxembourg-paris-04-octobre-2023-css5-rmnluxembourg2-pg101-ri9873561.html et entrer le code promo VGRECT.

Attention, seuls les vingt premiers pourront bénéficier de la visite. Musée du Luxembourg 19, rue de Vaugirard 75006 Paris

2023-10-04T17:15:00+02:00 – 2023-10-04T18:45:00+02:00 Musée du Luxembourg Visite guidée Détails Catégorie d'Évènement: Paris

