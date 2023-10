Concert Impression, soleil couchant Musée du Luxembourg Paris, 13 mai 2023, Paris.

Concert Impression, soleil couchant Samedi 13 mai, 20h00 Musée du Luxembourg Entrée libre dans la limite des places disponibles. Dernière entrée 23h30

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée du Luxembourg a invité La grande fugue, Compagnie d’évasion musicale, à concevoir un concert de musiques impressionnistes. En regard de l’exposition Léon Monet. Frère de l’artiste et collectionneur, cette soirée s’adresse aussi bien aux yeux qu’aux oreilles.

Les mélodies françaises et œuvres pour piano de Maurice Ravel, Claude Debussy, Camille Saint Saëns, souvent inspirées par les poètes de leur temps, sont construites comme des successions d’impressions. Les reflets chatoyants de l’eau, son scintillement, les rayons de soleil qui transpercent le feuillage des arbres sont ainsi traduits musicalement.

Au cœur de ce concert figure encore la fraternité, celle qui unit peinture et musique, mais aussi celle qui lie Léon et Claude Monet, Gustave et Martial Caillebotte (compositeur redécouvert au 20ème siècle), ou encore Nadia et Lili Boulanger, figures pivots de l’univers musical parisien de l’époque.

Héloïse Koempgen, soprano

Artavazd Sargsyan, ténor

Jean-Michel Kim, pianiste

Musée du Luxembourg 19 rue de Vaugirard 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France 01 40 13 62 00 http://www.museeduluxembourg.fr En transports en commun : * RER : ligne B, arrêt Luxembourg (sortie Jardin du Luxembourg) * Métro : ligne 4, arrêt Saint Sulpice ; ligne 10, arrêt Mabillon * Bus : lignes 58, 84, 89, arrêt Luxembourg ; lignes 63, 70, 87, 86, 93, arrêt Saint Sulpice En voiture : * Parking Marché Saint-Germain : accès par la rue Lobineau, Paris 6e (90 places) * Parking Place Saint Sulpice, Paris 6e En Vélib’ : Stations n° 6009, 6030, 6017.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

Claude Monet (1840-1926), Portrait de Léon Monet (détail), 1874 © Collection particulière